Республиканцы могут обвинить Байдена в подстрекательстве к стрельбе на митинге

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге в Пенсильвании, во время которого экс-президент Дональд Трамп получил ранение, пишет британская газета Guardian.

Они, в частности, ссылаются на высказывания, которые Байден использовал в адрес бывшего главы государства.

В качестве подтверждения издание пишет, что с таким заявлением, в частности, выступил в соцсети сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

"Сегодняшний день - это не просто какой-то единичный инцидент. Основная идея кампании Байдена заключается в том, что президент Дональд Трамп - авторитарный фашист, которого необходимо остановить любой ценой. Эта риторика непосредственно привела к попытке покушения на президента Трампа", - считает законодатель.

Как сообщалось, стрельба произошла в ходе выступления Трампа перед сторонниками в Пенсильвании.

В настоящее время экс-президент в безопасности, секретная служба США расследует инцидент со стрельбой, заявил представитель спецслужбы Энтони Гульеими.

Сам Трамп заверил, что чувствует себя нормально.

Человек, ранивший экс-президента, убит, сообщил канал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы.