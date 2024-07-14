Джонсон объявил о проведении конгрессменами расследования обстоятельств ранения Трампа

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что его палата проведет детальное полное расследование обстоятельств стрельбы на митинге в поддержку Дональда Трампа, где экс-президент получил ранение.

"Палата представителей проведет полное расследование сегодняшних трагических событий", - сообщил спикер в соцсети Х.

Он добавил, что "американский народ заслуживает того, чтобы знать правду".

В ходе расследования, по словам Джонсона, конгрессмены "потребуют ответов от директора Секретной службы, а также представителей ФБР и министерства внутренней безопасности".

Как сообщила британская The Guardian, некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.

Они, в частности, ссылаются на высказывания, которые Байден использовал в адрес бывшего главы государства в ходе своей предвыборной кампании.

В качестве подтверждения издание пишет, что с таким заявлением, в частности, выступил в соцсети сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

"Сегодняшний день - это не просто какой-то единичный инцидент. Основная идея кампании Байдена заключается в том, что президент Дональд Трамп - авторитарный фашист, которого необходимо остановить любой ценой. Эта риторика непосредственно привела к попытке покушения на президента Трампа", - считает законодатель.

Как сообщалось, Трамп получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально.

В сообщении предвыборного штаба Трампа также говорится, что "у президента Трампа все хорошо", он примет участие и выступит на съезде Республиканской партии на будущей неделе, где планируется его выдвижение кандидатом в президенты на ноябрьских выборах.