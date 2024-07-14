Байден побеседовал с Трампом после стрельбы в Батлере

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден побеседовал с бывшим президентом Дональдом Трампом.

"Президент Джо Байден разговаривал с Дональдом Трампом в субботу после стрельбы на митинге бывшего президента в Батлере, штат Пенсильвания", - говорится в сообщении.

Содержание беседы не разглашается, сообщается, что в понедельник в Белом доме Байден получит "обновленную информацию служб от представителей национальной безопасности и правоохранительных органов".

Как сообщалось, Трамп получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально.

Секретная служба информировала, что стрелок ликвидирован, какие-либо данные о нем не приводятся.

В сообщении предвыборного штаба Трампа говорится, что "у президента Трампа все хорошо", он примет участие и выступит на съезде Республиканской партии на будущей неделе, где планируется его выдвижение кандидатом в президенты на ноябрьских выборах.