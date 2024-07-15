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Литва и Польша договорились о прокладке энергосоединения Harmony Link по суше

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Операторы литовской и польской систем передачи электроэнергии Litgrid и PSE подписали соглашение, в соответствии с которым энергосоединение Harmony Link между Литвой и Польшей будет проложено по суше, а не по дну моря.

Как сообщила Litgrid, подписанное соглашение предусматривает строительство двухцепной линии переменного тока напряжением 220 кВ между новой подстанцией в Гижай в Вилкавишкском районе Литвы и подстанцией в Элке в Польше, подстанциями Норки и Вигряй, а также реконструкцию линии напряжением 220 кВ между Остроленкой и Элком в Польше. Трасса наземной линии энергосоединения будет частично проложена вдоль железной дороги Rail Baltica и автомагистрали Via Baltica.

Litgrid и PSE до конца этого года намерены принять финансово-инвестиционное решение, которым Литва и Польша подтвердят свои обязательства по финансированию и реализации проекта. Тендер по выбору подрядчика планируется объявить в 2026 году, подключить наземную линию - до конца 2030 года.

"Соглашение с PSE закрепляет принципы реализации этого проекта, важного для энергетической безопасности всего региона. Harmony Link обеспечит коммерческую торговлю электроэнергией после синхронизации стран Балтии с сетями континентальной Европы", - приведены в сообщении слова руководителя Litgrid Рокаса Масюлиса.

Harmony Link ранее планировалось проложить в море, но поскольку представленные подрядчиками предложения почти в 2,5 раза превышали бюджет в 680 млн евро, весной прошлого года литовские и польские операторы электросетей остановили конкурсы. В ноябре 2023 года было объявлено о планах заменить морской кабель сухопутным соединением - более дешевой альтернативой, которая может быть реализована раньше.

Предполагалось, что проект сухопутной линии Harmony Link может быть реализован уже в 2028 году.

Litgrid Литва Польша PSE Гижай Балтия Rail Baltica
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