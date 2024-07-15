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ЕС может бойкотировать встречу министров иностранных дел союза в Будапеште

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе намерены бойкотировать традиционную неформальную встречу глав МИД стран ЕС в Будапеште из-за визита в Москву премьер-министра председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктора Орбана, сообщает в понедельник Le Figaro.

Издание со ссылкой на нескольких неназванных дипломатов передает, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель планирует воспрепятствовать поездке министров иностранных дел государств-членов ЕС в венгерскую столицу на неформальный Совет ЕС, намеченный на 28-29 августа, назначив на тот же срок официальное заседание совета.

Поездкой в Москву со своей мирной инициативой, тогда как она не была согласована с 26 остальными странами ЕС, Орбан вызвал неудовольствие и непонимание руководителей институтов союза и большинства государств-членов, и его за это пытаются наказать. Председательство Венгрии в Совете ЕС с 1 июля до конца года не дает ей права выступать от имени Евросоюза на международной арене, напоминают в Брюсселе.

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По информации Le Figaro, главу правительства Венгрии обвиняют в том, что он злоупотребил полномочиями председателя Совета ЕС, обсуждая "прекращение огня" на Украине в противоположность позиции ЕС по "полной поддержке Киева и изоляции России".

По словам дипломатов, бойкот будапештской встречи глав МИД будет способом указать Венгрии на ее место. Если Боррель созовет совет на тот же срок, это освободит министров от собственного решения относительно поездки в Будапешт. Речь будет идти об официальной обязанности участвовать в совещании в Брюсселе.

Венгерский премьер посетил 5 июля Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили возможности мирного урегулирования ситуации на Украине, а также развитие сотрудничества между Россией и Венгрией.

ЕС Будапешт Виктор Орбан Жозеп Боррель
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