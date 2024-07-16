КНДР предупреждает Сеул о последствиях рассылок антипхеньянских листовок

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Сестра северокорейского лидера и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чен предупредила Южную Корею о последствиях в случае, если северокорейские перебежчики продолжат рассылать листовки в КНДР.

"Еще раз строго предупреждаю. Они должны быть готовы к ужасному и непосильному последствию", - говорится в заявлении Ким Е Чен, опубликованном агентством ЦТАК.

Она сообщила, что утром 16 июля на южной границе и в глубине некоторых районов КНДР обнаружены 29 крупных воздушных шаров, отправленных из Южной Кореи.

"В случае продолжения глупых и гнусных поступков (...) неизбежно изменится способ нашего ответа", - заключила Ким Е Чен.

С конца мая Северная Корея отправила на Юг более 2 тыс. воздушных шаров, наполненных мусором, в знак протеста против антипхеньянских листовок, рассылаемых северокорейскими перебежчиками.