Макрон в течение вторника примет отставку правительства

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон примет отставку правительства премьера Габриэля Атталя к вечеру вторника, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источники.

По словам собеседников журналистов, после отставки правительство будет заниматься только "текущими делами".

Ранее во вторник в Елисейском дворце состоялось последнее заседание кабмина в нынешнем составе. По его завершении никто из министров не сделал заявлений журналистам.

На следующий день после второго тура парламентских выборов глава правительства Атталь подал прошение об отставке. Однако тогда Макрон попросил его остаться на посту, чтобы "обеспечить стабильность страны".

На парламентских выборах, второй тур которых состоялся 7 июля, наибольшее число голосов получил блок оппозиционных левых партий "Новый народный фронт": он обеспечил себе 182 депутатских места в Национальном собрании. Пропрезидентской коалиции "Вместе" достались 168 мандатов. Крайне правое "Национальное объединение" получило 143 места.

Таким образом, ни одна политическая сила не набрала абсолютного парламентского большинства, для которого требуется 289 депутатских мест из 577.