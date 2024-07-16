Поиск

Чешская компания намерена построить на Украине завод по производству боеприпасов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Чешское предприятие Sellier & Bellot и украинский "Укроборонсервис" заключили соглашение о строительстве на Украине завода по производству боеприпасов, сообщают западные СМИ.

По их данным, о заключении соглашения было объявлено во вторник по итогам встречи в Праге премьеров Украины и Чехии.

Как заявил чешский премьер Петр Фиала, Чехия в 2025 году продолжит поставлять Украине снаряды в рамках чешской инициативы.

Bloomberg со своей стороны передает, что, по словам Фиалы, Чехия подготовила в общей сложности около 6 тыс. украинских солдат, в том числе 1,7 тыс. в этом году.

Петр Фиала Чехия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон принял отставку правительства Атталя

Комитет партии хочет утвердить Байдена кандидатом на пост президента уже в июле

Комитет партии хочет утвердить Байдена кандидатом на пост президента уже в июле

Пассажиропоток в аэропортах Грузии за I полугодие вырос до исторического максимума

Председателем Европейского парламента избрана мальтийка Роберта Метсола

Brent подешевела до $84,59 за баррель

Что случилось этой ночью: 16 июля, вторник

Маск намерен ежемесячно выделять $45 млн комитету в поддержку Трампа

Маск намерен ежемесячно выделять $45 млн комитету в поддержку Трампа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });