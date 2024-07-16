Чешская компания намерена построить на Украине завод по производству боеприпасов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Чешское предприятие Sellier & Bellot и украинский "Укроборонсервис" заключили соглашение о строительстве на Украине завода по производству боеприпасов, сообщают западные СМИ.

По их данным, о заключении соглашения было объявлено во вторник по итогам встречи в Праге премьеров Украины и Чехии.

Как заявил чешский премьер Петр Фиала, Чехия в 2025 году продолжит поставлять Украине снаряды в рамках чешской инициативы.

Bloomberg со своей стороны передает, что, по словам Фиалы, Чехия подготовила в общей сложности около 6 тыс. украинских солдат, в том числе 1,7 тыс. в этом году.