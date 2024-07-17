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Глава МИД Кувейта и Лавров обсудили ближневосточную тематику

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Кувейта Абдаллой Аль-Яхьей обсудил международную и ближневосточную повестку дня с акцентом на развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, сообщил МИД РФ.

Встреча прошла в Нью-Йорке "на полях" открытых дебатов Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства.

"В ходе состоявшейся беседы была проведена обстоятельная "сверка часов" по представляющим общий интерес темам международной и ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Подчеркнута важность продолжения плотной координации подходов Москвы и Эль-Кувейта в целях содействия политико-дипломатическому урегулированию региональных конфликтов", - говорится в сообщении.

На встрече был также подтвержден взаимный настрой на дальнейшее поступательное развитие политического диалога, традиционно дружественных российско-кувейтских отношений в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. "Особо отмечено, что главным ориентиром в связи с этим остаются договоренности, достигнутые в ходе контактов на высшем уровне", - подчеркнули в МИД РФ.

МИД РФ Лавров Кувейт
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