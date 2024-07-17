Трамп считает, что Тайвань должен платить США за защиту

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Тайвань должен платить США за защиту от Китая.

"Я думаю, Тайвань должен платить нам за защиту. Вы знаете, мы ничем не отличаемся от страховой компании. Тайвань не дает нам ничего. Тайвань находится в 9,5 тыс. миль (более 15,2 тыс. км - ИФ) от нас", - сказал Трамп в интервью Bloomberg.

45-й президент отметил, что Тайвань "мог бы сам обстреливать Китай", но они не хотят этого делать, чтобы не терять заводы по производству чипов.

"Они забрали весь наш бизнес по производству чипов. Они невероятно богаты", - подчеркнул Трамп.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Китай последовательно выступает против поставок американского оружия Тайваню, расценивая их как нарушение суверенитета КНР, существования одного Китая и поддержку тех тайваньских политических кругов, которые выступают за "независимость Тайваня".