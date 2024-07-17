Поиск

Трамп считает, что Тайвань должен платить США за защиту

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Тайвань должен платить США за защиту от Китая.

"Я думаю, Тайвань должен платить нам за защиту. Вы знаете, мы ничем не отличаемся от страховой компании. Тайвань не дает нам ничего. Тайвань находится в 9,5 тыс. миль (более 15,2 тыс. км - ИФ) от нас", - сказал Трамп в интервью Bloomberg.

45-й президент отметил, что Тайвань "мог бы сам обстреливать Китай", но они не хотят этого делать, чтобы не терять заводы по производству чипов.

"Они забрали весь наш бизнес по производству чипов. Они невероятно богаты", - подчеркнул Трамп.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Китай последовательно выступает против поставок американского оружия Тайваню, расценивая их как нарушение суверенитета КНР, существования одного Китая и поддержку тех тайваньских политических кругов, которые выступают за "независимость Тайваня".

Дональд Трамп Китай Тайвань Пекин США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что санкционная политика США ухудшает их позицию в мире

Трамп заявил, что санкционная политика США ухудшает их позицию в мире
Обострение палестино-израильского конфликта

В ЦАХАЛ полагают, что операция в секторе Газа движется к концу

В ЦАХАЛ полагают, что операция в секторе Газа движется к концу

Макрон принял отставку правительства Атталя

Макрон принял отставку правительства Атталя

Комитет партии хочет утвердить Байдена кандидатом на пост президента уже в июле

Комитет партии хочет утвердить Байдена кандидатом на пост президента уже в июле

Пассажиропоток в аэропортах Грузии за I полугодие вырос до исторического максимума

Председателем Европейского парламента избрана мальтийка Роберта Метсола

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });