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Трамп не намерен добиваться ухода Пауэлла с должности главы ФРС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не будет добиваться ухода Джерома Пауэлла с поста главы Федеральной резервной системы (ФРС), если выиграет выборы в ноябре.

"Я бы позволил ему дослужить свой срок, особенно если бы я считал, что он делает правильные вещи", - сказал Трамп в интервью Bloomberg Businessweek.

Инвесторы опасаются, что Трамп в случае переизбрания на пост президента США попытается сместить с должности главу ФРС Пауэлла, которого Уолл-стрит считает эффективным руководителем, пишет газета Financial Times.

Пауэлл был переназначен на пост председателя американского ЦБ в мае 2022 года, его срок службы в этой должности истекает в 2026 году.

В интервью Bloomberg, которое было проведено в конце июня, но опубликовано лишь 16 июля, Трамп отметил, что Федрезерв, "возможно", снизит базовую ставку до президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября.

Он предостерег Пауэлла от снижения ставки, пишет FT. "Они знают, что они не должны этого делать", - сказал Трамп.

В понедельник Пауэлл заявил о росте уверенности в том, что инфляция в Штатах движется к целевому уровню ЦБ в 2%. Он также отметил, что Федрезерв не станет ждать, пока инфляция замедлится до 2%, чтобы принять решение о снижении ключевой ставки.

Участники рынка практически полностью уверены в том, что американский ЦБ начнет опускать ставку в сентябре, после чего ждут еще двух снижений до конца этого года.

Трамп, номинировавший Пауэлла в 2017 году на должность руководителя ФРС, неоднократно критиковал его действия, требуя снижения ставки в период торговой войны с Китаем.

Дональд Трамп США ФРС Джером Пауэлл
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