Трамп по-прежнему не планирует добиваться смещения Пауэлла с поста главы ФРС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Дональд Трамп не намерен добиваться смещения председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла до истечения срока действия полномочий последнего в мае 2026 года, заявил избранный президент США в интервью NBC.

"Нет, не думаю, - ответил Трамп на вопрос, попытается ли он сместить Пауэлла. - Таких планов нет. Но... если бы я сказал ему покинуть свой пост, он бы согласился. Если же я его попросил бы, то, вероятно, нет".

Пауэлл ранее говорил, что не покинет свой пост, даже если Трамп попросит его об этом.

Трамп, номинировавший Пауэлла в 2017 году на должность руководителя ФРС, неоднократно критиковал его действия, требуя снижения ставки в период торговой войны с Китаем.

Республиканец вновь вступит в должность главы государства в январе.

Пауэлл возглавляет американский центробанк с 2018 года. Кроме того, он входит в совет управляющих ЦБ, где его полномочия истекают в январе 2028 года.