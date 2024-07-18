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Европейские лидеры поздравили фон дер Ляйен с переизбранием главой Еврокомиссии

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств европейских стран направляют поздравления Урсуле фон дер Ляйен в связи с ее переизбранием на пост председателя Еврокомиссии.

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем поздравлении выразил надежду, что ей удастся "продвинуть Европу вперед" в условиях "непростых времен".

Премьер Финляндии Петтери Орпо со своей стороны указал, что уверен в "более процветающем и безопасном будущем" под руководством фон дер Ляйен.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон в свою очередь отметил заслуги председателя Еврокомиссии во время различных кризисов, в частности во время пандемии и спецоперации России на Украине.

Похвалу в адрес фон дер Ляйен направил и премьер Польши Дональд Туск, который написал в соцсети Х: "Времена непростые, но я уверен, что с вашей отвагой и решимостью вы отлично выполните свою работу".

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в поздравлении выразил уверенность, что "мы продолжим работать вместе и создадим более сильную, конкурентную и стратегически автономную Европу".

Ранее в четверг члены Европейского парламента (ЕП) утвердили действующего председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен на этот пост на второй пятилетний срок.

ЕК Урсула фон дер Ляйен
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