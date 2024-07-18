Эрдоган по телефону выразил сочувствие Трампу в связи с покушением на него

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг в телефонном разговоре с экс-президентом США Дональдом Трампом пожелал ему скорейшего восстановления после покушения на него, сообщает "Анадолу".

"Турецкий президент Эрдоган осудил покушение на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа в ходе телефонного разговора с ним, выразил сожаления в связи с этим инцидентом и пожелал выздоровления", - информирует агентство.

Эрдоган также поздравил Трампа с утверждением его кандидатуры от Республиканской партии для участия в президентских выборах в 2024 году.

Ранее на этой неделе Трамп набрал достаточное количество голосов на съезде Республиканской партии, чтобы стать кандидатом на пост главы государства на выборах 2024 года.

13 июля на предвыборном митинге произошло покушение на Трампа. Он получил ранение, а один из участников мероприятия погиб. Позднее бывший президент заявил, что чувствует себя нормально. Секретная служба информировала, что стрелок ликвидирован. Мотивы действий стрелка пока не установлены.