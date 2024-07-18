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Каир предложил отвести войска из пограничного района Газы в обмен на строительство стен

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Израиль изучает предложение Каира об выводе своих сил из района сектора Газа, граничащего с Египтом, в обмен на возведение здесь преград, которые помешают переправлять вооружения палестинским группировкам в анклаве, сообщает в четверг The National со ссылкой на источники.

"По их словам, египетские предложения подразумевают поэтапное строительство гигантской стены на 13 км границы Египта и Газы. Стена будет высотой в шесть метров на поверхности, будет уходить под землю на шесть метров и тем самым станет барьером, мешающим прокладывать новые подземные туннели, заявили источники", - информирует издание.

При этом на стенах разместят современные камеры и датчики.

Кроме того, Каир предлагает, чтобы КПП "Рафах", занятый ранее израильскими военными, в будущем контролировали палестинцы под надзором ООН, но не связанные напрямую с Палестинской национальной администрацией. Движение ХАМАС в управлении участвовать не будет.

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Источники уточнили, что Израиль пока не дал ответа на эти идеи. Диалог по этим вопросам проходит отдельно, но имеет отношение к переговорам, целью которых является прекращение огня в секторе Газа. Однако развитие темы с границей Египта и Газы ожидается не ранее визита в июле в Вашингтон премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху. В то же время источники подчеркнули, что судьба КПП "Рафах" и границы Египта и сектора Газа теперь является ключевым элементом любого возможного соглашения о прекращении огня и об освобождении заложников.

Тем временем израильским СМИ стало известно, что Нетаньяху сегодня вечером должен встретиться с главой израильского Минобороны Йовавом Галантом и израильскими переговорщиками с целью подтвердить позицию Израиля и завершить выработку сделки с ХАМАС. Ранее Нетаньяху выдвигал новые требования для нее: речь идет о возможности для Израиля напрямую воспрепятствовать поставкам оружие ХАМАС по подземным туннелям между Египтом и Газой, а также запрет для ХАМАС перемещать своих бойцов с юга на север анклава.

В четверг Нетаньяху совершил необъявленную поездку на позиции израильских войск в Рафахе на юге сектора Газа. По информации газеты "Гаарец", премьер отметил необходимость сохранить контроль над пограничной зоной сектора Газа с Египтом, что станет важным фактором в продолжении кампании против ХАМАС. Он добавил, что военное давление на ХАМАС приближает заключение сделки по заложникам.

До этого в четверг министр, курирующий израильскую нацбезопасность, Итамар Бен Гвир совершил визит на Храмовую гору в Иерусалиме и призвал Нетаньяху не идти на сделку с ХАМАС по заложникам. В свой черед The Times of Israel напоминает, что министр также желает изменить статус-кво Храмовой горы. Позднее в МИД Иордании, которой по договору с Израилем от 1994 года отводится особая роль в сохранении мусульманских святынь в Иерусалиме, назвали визит Бен Гвира провокацией и демонстрацией систематических попыток израильского правительства нарушать международное право.

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В четверг в секторе Газа, по данным западных СМИ, израильские военные продолжали наносить удары по городу Газа, по лагерю для перемещенных лиц "Бурейдж" и по городу Дейр-эль-Балаху. Израильские танки продвигались по западу Рафаха, солдаты ликвидировали еще несколько вражеских бойцов и обнаружили еще больше подземных туннелей. В ХАМАС заявляли, что атаковали израильские войска из минометов. Вместе с тем израильские истребители совершали вылеты на позиции движения "Хезболла" в южном Ливане. Военные также отчитались о ликвидации в Ливане при помощи беспилотника командира ХАМАС Мухаммеда Джабара, который организовал атаки на Израиль, в том числе с применением реактивных снарядов.

Покидающий свой пост глава израильской военной разведки генерал-майор Аарон Халива сообщил, что Управление военной разведки пытается разобраться в обстоятельствах нападения ХАМАС на Израиль. По его словам, это "профессиональный, этический и моральный долг всецело расследовать эти события, понять причины и факторы, которые привели к провалу".

Накануне Кнессет (парламент) Израиля подавляющим большинством голосов проголосовал за принятие резолюции, отвергающей создание палестинского государства. В четверг генсек ООН Антониу Гутерриш выразил неудовлетворение в связи с этим шагом, об этом сообщил его представитель Стефан Дюжаррик. "Вы не можете голосовать против принципа "двух государств для двух народов", так что генсек очень разочарован решением Кнессета", - приводят западные СМИ его слова.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 38 848, раненых - 89 459. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.

Хроника 07 октября 2023 года – 18 июля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Египет Израиль сектор Газа
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