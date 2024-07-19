Поиск

Блинкен допустил готовность Ирана через 2 недели производить материалы для ядерного оружия

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Иран все ближе к возможности получить материалы для изготовления ядерного оружия, в настоящее время это вопрос всего пары недель, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Поскольку ядерное соглашение отбросили, речь идет не о годе до получения Ираном мощностей по производству материалов для ядерного оружия, а, возможно, об одной - двух неделях", - заявил Блинкен на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо).

Он подчеркнул, что США не позволят Ирану получить ядерное оружия, отметив при этом, что Вашингтон предпочитает решать этот вопрос дипломатическим путем.

Блинкен добавил, что хоть Иран и не произвел пока ядерное оружие, США необходимо оказать на Тегеран давление, чтобы тот "притормозил" с этим.

"В случае, если Иран серьезно настроен на взаимодействие, нам нужен реальный отказ его работ по ядерной программе", - сказал госсекретарь.

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий, который предполагал снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

В декабре прошлого года МАГАТЭ распространило доклад, в котором утверждалось, что Иран наращивает запасы обогащенного урана. Это, как заявил в январе этого года пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано, вызывает в ЕС большую обеспокоенность, и в Брюсселе считают необходимым вернуться к иранской ядерной сделке.

США Иран Энтони Блинкен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США ввели санкции в отношении двух предполагаемых хакеров из РФ

Несколько десятков человек погибли в студенческих беспорядках в Бангладеш

Вильфанд назвал повторы волн аномальной жары следствием глобального потепления

Речь Трампа на партийной конференции стала рекордной по продолжительности

Речь Трампа на партийной конференции стала рекордной по продолжительности

Глава CrowdStrike заявил о выявлении причины глобального компьютерного сбоя

Глава CrowdStrike заявил о выявлении причины глобального компьютерного сбоя

Microsoft удалось восстановить работу части сервисов

Microsoft удалось восстановить работу части сервисов

Технический сбой привел к отмене рейсов и срыву работы ТВ-каналов по всему миру

Технический сбой привел к отмене рейсов и срыву работы ТВ-каналов по всему миру

Brent подешевела до $84,74 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });