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ЕС по-прежнему привержен ядерной сделке с Ираном

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ЕС продолжает придерживаться подходов, заложенных в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявила в четверг Набила Массрали, представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Наша политика относительно этого соглашения не менялась. Мы продолжаем прилагать все необходимые усилия. Наша позиция по Ирану остается прежней", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли изменения в политике ЕС по СВПД.

Массрали заявила, что соблюдение этой сделки является лучшим способом обеспечить защиту от ядерной угрозы и соблюдение режима нераспространения ядерного оружия.

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По ее словам, ЕС всегда считал важным поддержание отношений с Тегераном.

"Вот почему мы продолжаем вести переговоры с Ираном по всем темам. И что касается ситуации относительно ядерной тематики, именно поэтому мы прилагаем все возможные усилия, чтобы Иран не был в состоянии создавать ядерное оружие", - продолжила представитель Борреля.

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран подписали СВПД, что предполагало снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки и восстановил односторонние антииранские санкции.

В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения. Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в СВПД.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции, России и ЕС в 2022 году прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре в переговорах наступила пауза, которая длится до сих пор.

ЕС Иран
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