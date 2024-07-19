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Три человека пострадали при повторном обстреле белгородского Шебекино

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Три мирных жителя пострадали при повторном обстреле города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"ВСУ повторно обстреляли город Шебекино. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя. Женщину с травматической ампутацией левой кисти бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Двое мужчин доставлены в районную больницу бойцами самообороны: у одного пострадавшего - осколочное ранение плеча, у второго - осколочные ранения руки, ноги, туловища и головы. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что в результате прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома, прибывшие на место пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаги возгорания.

"Еще в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и заборы. Также повреждено остекление двух многоквартирных домов, осколками посечены 4 автомобиля и перебиты линии электропередачи. Часть города временно остается без света", - говорится в сообщении.

Вячеслав Гладков Белгород Шебекино
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