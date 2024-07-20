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Семь человек пострадали в результате обстрела ВСУ Шебекино

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о семи пострадавших жителях Шебекино при обстреле ВСУ.

Как он отметил своем телеграм-канале, четверо пострадавших получили различные осколочные ранения в результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия, еще одна женщина пострадала при прямом попадании снаряда в многоквартирный дом. "Все они доставлены в Шебекинскую ЦРБ. В настоящее время врачи районной больницы обследуют их и оказывают всю необходимую помощь", - написал Гладков.

Губернатор сообщил, что еще двоих, мужчину с непроникающими ранениями руки и живота, и женщину с баротравмой, бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода.

Гладков сообщил, что в городе повреждены несколько зданий и автомобилей, а также произошло возгорание газопровода. На данный момент оно ликвидировано.

Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков
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