Поиск

Трамп остался доволен разговором с Зеленским

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У нас с президентом Зеленским ранее сегодня (в пятницу по американскому времени - ИФ) состоялся очень хороший телефонный разговор", - написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Зеленский поздравил его с выдвижением кандидатом в президенты США от республиканцев.

Трамп в очередной раз заявил, что в случае победы на выборах найдет способ завершить конфликт на Украине и обеспечит "мир во всем мире".

"Обе стороны конфликта смогут сблизиться и согласовать сделку, которая положит конец насилию и обеспечит путь к процветанию", - предположил 45-й американский президент.

Дональд Трамп США Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Несколько десятков человек погибли в студенческих беспорядках в Бангладеш

Несколько десятков человек погибли в студенческих беспорядках в Бангладеш

Вильфанд назвал повторы волн аномальной жары следствием глобального потепления

Речь Трампа на партийной конференции стала рекордной по продолжительности

Речь Трампа на партийной конференции стала рекордной по продолжительности

Глава CrowdStrike заявил о выявлении причины глобального компьютерного сбоя

Глава CrowdStrike заявил о выявлении причины глобального компьютерного сбоя

Microsoft удалось восстановить работу части сервисов

Microsoft удалось восстановить работу части сервисов

Технический сбой привел к отмене рейсов и срыву работы ТВ-каналов по всему миру

Технический сбой привел к отмене рейсов и срыву работы ТВ-каналов по всему миру
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });