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Больше половины американцев выступили за снижение миграционного потока в США

Больше половины американцев выступили за снижение миграционного потока в США
Мигранты в машине американских пограничников
Фото: Brandon Bell/Getty Images

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - За сокращение уровня миграции в США выступают 55% совершеннолетних жителей страны, сообщает в воскресенье Axios со ссылкой на данные опроса общественного мнения, проведенного компанией Gallup.

При этом год назад таких взглядов придерживались 41% опрошенных.

По данным организаторов исследования, это первый раз почти за 20 лет, когда большинство американцев выступило за снижение миграции в США. В 2001 году эта цифра составляла 58%. Рекордные показатели людей с такими настроениями регистрировали в 1993 и 1995 годы - 65%.

Сторонники Республиканской партии и независимых сил более активно выступают за уменьшение числа прибывающих мигрантов, однако о такой необходимости говорили и сторонники демократов.

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В то же время 70% опрошенных согласны с тем, чтобы иммигранты, прибывшие в страну незаконно, но отвечающие нужным требованиям, могли бы стать гражданами. Когда речь идет о нелегалах, въехавших в страну еще детьми, этот показатель возрастает до 81%.

Опрос проходил 3 - 23 июня, в нем приняли участие более 1 тыс. совершеннолетних жителей в 50 штатах. Погрешность составляет 4 процентных пункта.

Axios напоминает, что в 2024 года миграция является ключевой темой повестки дня в США и одной из важнейших тем президентских выборов. По информации Gallup, 42% его собеседников считали ситуацию с мигрантами на границе США и Мексики кризисом.

В конце июня Axios сообщал со ссылкой на данные американского бюро переписи населения, что на латиноамериканцев в 2023 году пришлось более чем 70% прироста численности населения США. По информации бюро, две трети прироста латиноамериканцев связано с естественными причинами: специалисты зарегистрировали в этой категории населения превышение рождаемости над смертностью в 722 тыс. человек. Еще треть пришлась на миграцию: в США за год прибыли 437 тыс. иммигрантов из числа латиноамериканцев.

США
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