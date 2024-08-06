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Президент Литвы подписал декрет о новом составе правительства

Президент Литвы подписал декрет о новом составе правительства
Президент Литвы Гитанас Науседа
Фото: AP/TASS

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа, переизбранный в мае на второй срок, подписал декрет о составе правительства, в котором появились два новых министра.

Согласно декрету, министром здравоохранения назначен Ауримас Печкаускас, исполнявший обязанности замминистра здравоохранения, министром сельского хозяйства - Казис Старкявичюс, председатель комитета Сейма по экономике.

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Остальные 12 министров, занимавшие свои посты до отставки правительства, продолжат работу, говорится в сообщении президентского офиса.

Кабинет переназначается, поскольку по Конституции Литвы премьер-министр должен уйти в отставку после инаугурации президента. Науседа был приведен к присяге 12 июля. В тот же день правительство Литвы во главе с Ингридой Шимоните сложило полномочия. 22 июля президент назначил премьер-министром Шимоните и, согласно закону, поручил ей сформировать кабинет министров в течение 15 дней.

Науседа еще во время президентской избирательной кампании заявлял, что хотел бы видеть изменения в правительстве. Однако лидеры правящих либеральных партий подчеркивали, что не стоит менять министров, поскольку в октябре предстоят выборы в сейм.

Науседа будет занимать пост президента до 2029 года. Впервые он занял пост главы государства в 2019 году.

Гитанас Науседа Литва
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