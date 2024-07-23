Палестинцы вслед за Ираном потребовали от МОК отстранить израильтян от Олимпиады

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Палестинский олимпийский комитет потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) отстранения израильских спортсменов от участия в летней Олимпиаде в Париже, сообщают во вторник ближневосточные СМИ.

В официальном письме, адресованном главе МОК Томасу Баху, палестинцы призвали "незамедлительно исключить Израиль из Олимпийских игр в Париже 2024 года".

Мотивируя свою просьбу, они указали, что Израиль нарушил олимпийское перемирие, провозглашаемое МОК, осуществив "удары по Газе, которые привели к гибели гражданских лиц".

Ранее в МИД Ирана также заявили, что Израиль "не заслуживает участия в Олимпийских играх в Париже, потому что ведет войну против безвинных людей сектора Газа".

Между тем, глава Национального олимпийского комитета Израиля Яэль Арад накануне заявила, что "полностью уверена в организации должной безопасности" израильских спортсменов на играх в Париже.

Глава МИД Франции Себастьян Сежурне со своей стороны заявил, что в его стране "с радостью ждут" израильскую делегацию.

7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.