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Лидеры демократов в Конгрессе выступили за выдвижение Харрис кандидатом в президенты

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Лидеры конгрессменов-демократов из обеих палат Конгресса США, Чак Шумер и Хаким Джеффрис, поддержали во вторник идею выдвижения Камалы Харрис кандидатом в президенты от их партии.

"Сегодня мы здесь, чтобы выразить поддержку кандидатуре вице-президента Камалы Харрис", - приводят американские СМИ слова Шумера, организовавшего совместную пресс-конференцию с Джеффрисом.

Шумер - глава демократического большинства в Сенате, а Джеффрис - демократического меньшинства в Палате представителей.

В конце прошлой недели президент США Джо Байден заявил, что не будет бороться за переизбрание. Он предложил выдвинуть кандидатом в президенты Камалу Харрис, ныне занимающую пост вице-президента. Изначально Шумер и Джеффрис никак не отреагировали на эту идею.

США Камала Харрис
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