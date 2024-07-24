В предвыборном штабе Харрис считают, что у нее достаточно преимуществ для победы

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Председатель предвыборного штаба вице-президента США Камалы Харрис Джен О'Мэлли Диллон выразила уверенность в возможность за оставшиеся 104 дня до выборов обеспечить условия для избрания Харрис президентом страны.

"С учетом успешных заявлений, с мощным послужным списком, что имеет значение для колеблющихся избирателей, с учетом разнообразных способов добиться нужных 270 голосов выборщиков, а также с беспрецедентным энтузиазмом вице-президент находится в уверенной позиции, чтобы одержать верх над экс-президентом (Дональдом Трампом - ИФ) и победить за 104 дня", - цитирует The Hill ее заявление.

Диллон перечислила три причины, которые, по ее мнению, обеспечат Харрис победу: благосклонность избирателей еще со времен выборов 2020 года, когда она выступала кандидатом в вице-президенты, способность расширить базу сторонников, возможность оказать влияние на решение неопределившихся избирателей. В штабе также напомнили, что кампания Харрис на вечер вторника смогла получить уже $126 млн пожертвований.

Согласно меморандуму главы предвыборного штаба, Харрис пользуется популярностью среди многих представителей избирательной базы демократов, особенно среди афроамериканцев, латиноамериканцев, женщин и молодых избирателей. Диллон также отметила в качестве достоинства вице-президента ее отношение к проблеме абортов.

По данным The Hill, штаб Харрис, как ожидается, уделит особое внимание предвыборной кампании в штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, входящих в состав "Синей стены": этим термином обозначают 18 штатов и округ Колумбия, где демократы побеждали на президентских выборах с 1992 по 2012 годы. Отмечается, что в этих трех штатах вице-президенту необходимо обеспечить себе победу, как сделал это президент США Джо Байден в 2020 году.

21 июля Байден объявил, что покидает президентскую гонку, однако продолжит выполнять свои обязанности до конца нынешнего срока. Он призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом в президенты Харрис.

Ранее сообщалось, что Харрис заручилась поддержкой достаточного количества делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты США от демократов.

Национальный комитет Демократической партии США объявил, что планирует выдвинуть кандидата в президенты к 7 августа.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.