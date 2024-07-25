ЕК запретила участвовать в обмене замороженными активами с инвесторами из РФ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Компании и физические лица из Евросоюза не могут участвовать в схеме обмена заблокированными активами с российскими инвесторами, запущенной в марте 2024 года, из-за участия Национального расчетного депозитария (НРД), говорится в разъяснениях генерального директората Союза по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала, опубликованных в четверг на сайте Еврокомиссии.

"Физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено участвовать в схеме обмена активами из-за участия НРД", - говорится в ответе на вопрос о возможности участия в схеме обмена активами, предусмотренной в рамках президентского указа №844.

В связи с нахождением НРД в санкционном списке ЕС "все средства и экономические ресурсы, принадлежащие НРД, находящиеся в его собственности или под его контролем, должны быть заморожены, и никакие средства или экономические ресурсы не могут быть предоставлены НРД ни прямо, ни косвенно".

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ №844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", который создает условия для обмена заблокированными в РФ и за рубежом активами инвесторов. В соответствии с ним к выкупу можно предъявить только иностранные бумаги, которые учитывались на счетах НРД.

"Инвестиционная палата", назначенная организатором обмена заблокированными активами, начала прием заявок от нерезидентов на участие в этой процедуре 3 июня. Планировалось, что он завершится 5 июля, однако "Инвестиционная палата" объявила о продлении сбора заявок до 2 августа "по просьбам потенциальных покупателей - нерезидентов".

Прием заявок от физлиц-резидентов проходил с 25 марта по 8 мая. "Инвестиционная палата" сформировала из них 100 лотов со средней стоимостью каждого 353,1 млн рублей.

Расчеты по сделкам запланированы на 12 августа.

"Инвестиционная палата" в апреле сообщала, что видит заинтересованность в обмене активами со стороны ряда банков и фондов из США, ЕС и Великобритании, заявленный спрос с их стороны измеряется десятками миллиардов рублей.

НРД подпал под санкции ЕС в июне 2022 года. США включили "Московскую биржу" и входящие в ее группу НКЦ и НРД в санкционный список в июне 2024 года.

После этого "Инвестиционная палата" заявляла, что не ожидает существенного влияния от американских санкций против группы "Московской биржи" (MOEX: MOEX) на выкуп нерезидентами иностранных бумаг российских инвесторов.

"НРД еще до старта сделки по выкупу был под санкциями ЕС. При этом каждый потенциальный покупатель - нерезидент самостоятельно принимает решение об участии в процессе", - отмечали в "Инвестиционной палате".

Перемещение иностранных бумаг будет происходить внутри российской депозитарной инфраструктуры и в соответствии с нормативной базой российской юрисдикции, добавляли там. "Важно отметить, что покупатели - нерезиденты не взаимодействуют с НРД напрямую как на этапе выкупа, так и в последующем при переводе бумаг в иностранный депозитарий", - указывала "Инвестиционная палата".

НРД не будет брать комиссии за расчеты в рамках процедуры выкупа иностранных бумаг, отметили в "Инвестиционной палате". "Это должно предоставить иностранным инвесторам дополнительный комфорт с точки зрения соблюдения санкционного регулирования. Роль НРД - техническая и заключается в ведении учета операций. Расчеты денежными средствами при обмене будут происходить вне НРД", - отмечали там.