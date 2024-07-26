Под Софией горит и взрывается склад пиротехники

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Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Болгарии населенный пункт Елин-Пелин, находящийся неподалеку от Софии, объявлен зоной бедствия: с вечера четверга там продолжается пожар и происходят взрывы на складе пиротехники, сообщает Болгарское национальное радио.

По словам главы МВД Болгарии Калина Стоянова, один человек скончался в больнице от ожогов, несовместимых с жизнью. Врачи борются за жизнь еще одной женщины, получившей ожоги 85% поверхности тела. Сколько человек находились на территории склада, когда там начался пожар, неизвестно.

Мэр Елин-Пелина Ивайло Симеонов заявил, что на складе хранилась именно пиротехническая продукция, а не боеприпасы.

В районе происшествия работает передвижная станция мониторинга качества воздуха. Поступают данные о загрязнении воздуха, но необходимости эвакуировать население нет.

Национальная прокуратура и прокуратура Софии начали расследование случившегося.