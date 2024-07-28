На территории склада пиротехники под Софией продолжаются взрывы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Третьи сутки продолжаются разрывы пиротехнических средств на складе в населенном пункте Елин-Пелин под Софией, где в минувший четверг начался пожар.

"Когда мы со спецтехникой проникли на территорию склада, взрывы продолжали звучать", - сообщил в воскресенье министр внутренних дел Болгарии Калин Стоянов. Его слова приводит Болгарское национальное радио.

Министр также подтвердил гибель третьего человека: "К сожалению, на складе обнаружено еще одно тело". Ранее Стоянов сообщил о том, что в больнице скончались два человека, которые получили сильные ожоги. Еще один пока считается пропавшим без вести.

Ожидается, что в течение воскресенья на место происшествия прибудут следователи и прокуроры, которые примут решение о начале проверки. Расследование открыла Национальная прокуратура Болгарии и прокуратура Софии.

Пожар на складе пиротехники в Елин-Пелине начался вечером 25 июля. Затем начали взрываться пиротехнические средства. Сообщалось о загрязнении воздуха, но необходимости эвакуировать население не было.

Мэр Елин-Пелина Ивайло Симеонов сообщил ранее местным жителям, что на складе хранилась именно пиротехническая продукция, а не боеприпасы.