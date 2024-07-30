Талибы больше не будут признавать ряд афганских дипмиссий за границей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В МИД контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) сообщили, что перестанут признавать 14 афганских диппредставительств за рубежом.

Кабул перестанет признавать услуги миссий в Лондоне, Берлине, Бонне и нескольких других европейских столицах, а также в Канаде и Австралии.

"МИД информирует всех граждан Афганистана, проживающих за границей, что после этого уведомления оказанные (в лишенных признания дипмиссиях - ИФ) консульские услуги... не будут признаваться в МИД Афганистана и соответствующих департаментах", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте ведомства в соцсети X во вторник.

В свою очередь, Associated Press поясняет, что речь идет об очередной попытке талибов взять под контроль дипмиссии страны за рубежом: во многих случаях в них работают дипломаты, назначенные еще прежними властями страны и не желающие работать с движением "Талибан".

К примеру, постпредством Афганистана при ООН руководят люди, назначенные еще во времена президента Афганистана Ашрафа Гани, напоминает агентство.

В сообщении отмечается, что в МИД Афганистана несколько раз призывали данные миссии за границей взаимодействовать с Кабулом хотя бы по вопросам, связанным с их услугами, однако "действия большинства миссий проводились самовольно, без координации и с прямым нарушением существующих принятых принципов".

Проживающих за рубежом граждан призвали посещать представительства и консульства в других странах.