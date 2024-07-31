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Латвия достроила заграждение на границе с Белоруссией

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Завершено строительство заграждения на латвийско-белорусской границе, сообщил портал латвийского радио и телевидения LSM со ссылкой на госкомпанию недвижимого имущества Valsts nekustamie epasumi (VNI).

Длина заграждения - почти 145 км. До конца года вдоль всего заграждения будут обустраивать инфраструктуру, в том числе патрульные дорожки, пешеходные мосты и другие решения, необходимые для охраны границы, добавили в госкомпании.

Под руководством VNI продолжается оборудование пограничного участка, проходящего по реке Западная Двина и участка у озера Ричу, на которых возведение заграждения не планируется. Работы там планируется завершить к лету 2025 года.

Общая стоимость проекта составляет 125,35 млн евро, в том числе 3,6 млн евро финансируется из фондов Евросоюза.

Евросоюз Латвия Белоруссия VNI
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