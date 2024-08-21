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Латвия защитит границу с Россией и Белоруссией "зубами дракона"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В сентябре-октябре 2024 года планируется установка "зубов дракона", противотанковых "ежей" и других фортификаций на границе Латвии с Россией и Белоруссией, военные займутся этим в ходе учений Namejs 2024, сообщил портал латвийского радио и телевидения LSM.

Договоры с поставщиками действуют до 13 сентября. После того, как все "зубы дракона", "ежи" и бетонные блоки будут доставлены на границу в Лудзенском и Краславском районах (граничат с Россией и Белоруссией соответственно - ИФ), солдаты приступят к работе.

Как сообщил полковник Национальных вооруженных сил Андрис Риекст, на учениях Namejs одной из задач военных будет стратегическая расстановка препятствий на местности. Большинство этих препятствий будут находиться в непосредственной близости от границы, в первую очередь. Сначала будет защищена пограничная инфраструктура, затем - основные дороги.

Латвия Андрис Риекст Белоруссия
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