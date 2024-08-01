Поиск

В РФ должно появиться около десяти базовых транспортно-логистических центров

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Среди транспортно-логистических центров (ТЛЦ) в РФ должно появиться около десяти базовых ТЛЦ за исключением Московского транспортного узла, сообщил советник президента РФ, спецпредставитель главы государства по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин журналистам в Новосибирске в четверг.

"Их (ТЛЦ - ИФ) будут десятки, но базовых - около десяти, без Московского транспортного узла, потому что в Московском транспортном узле и десяти будет мало", - сказал он после открытия второй очереди ТЛЦ "Сибирский" под Новосибирском.

Левитин отметил, что базовые ТЛЦ необходимы на Урале и Дальнем Востоке, есть планы на Кузбасс, чтобы исключить холостой пробег полувагонов из Новосибирска в Кемеровскую область.

"Принято решение компанией, которая занимается логистикой в Кузбассе, чтобы полувагоны приходили на место погрузки", - сказал он.

В целом, по словам Левитина, технология погрузки контейнеров в полувагоны себя оправдала.

"Сейчас на Дальнем Востоке значительное количество импортных контейнеров, оттуда их платформами вывезти невозможно. (...) Такая сеть транспортно-логистических центров оптимизирует работу железной дороги, дает возможность перевозить больше грузов в полувагонах на Дальний Восток", - сказал спецпредставитель главы государства.

Левитин отметил, что технология перевозки контейнеров в полувагонах дает возможность судам не стоять на рейде.

Дальний Восток Кузбасс Игорь Левитин Московский транспортный узел Кемеровская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 1 августа

Фондовые индексы США завершили торги ростом на заявлениях Пауэлла

Фондовые индексы США завершили торги ростом на заявлениях Пауэлла

Пауэлл заявил, что Федрезерв может снизить ставку уже в сентябре

Пауэлл заявил, что Федрезерв может снизить ставку уже в сентябре
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху предупредил о "сложных днях" для Израиля

Нетаньяху предупредил о "сложных днях" для Израиля

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%

Что произошло за день: среда, 31 июля

США объявили о заморозке помощи Грузии на сумму более $95 млн

США объявили о заморозке помощи Грузии на сумму более $95 млн

Шеф Пентагона пообещал содействие США Израилю в сфере безопасности

Шеф Пентагона пообещал содействие США Израилю в сфере безопасности

Латвия достроила заграждение на границе с Белоруссией

Российский суд прекратил дело о банкротстве в отношении польской PGNiG

Российский суд прекратил дело о банкротстве в отношении польской PGNiG
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });