В РФ должно появиться около десяти базовых транспортно-логистических центров

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Среди транспортно-логистических центров (ТЛЦ) в РФ должно появиться около десяти базовых ТЛЦ за исключением Московского транспортного узла, сообщил советник президента РФ, спецпредставитель главы государства по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин журналистам в Новосибирске в четверг.

"Их (ТЛЦ - ИФ) будут десятки, но базовых - около десяти, без Московского транспортного узла, потому что в Московском транспортном узле и десяти будет мало", - сказал он после открытия второй очереди ТЛЦ "Сибирский" под Новосибирском.

Левитин отметил, что базовые ТЛЦ необходимы на Урале и Дальнем Востоке, есть планы на Кузбасс, чтобы исключить холостой пробег полувагонов из Новосибирска в Кемеровскую область.

"Принято решение компанией, которая занимается логистикой в Кузбассе, чтобы полувагоны приходили на место погрузки", - сказал он.

В целом, по словам Левитина, технология погрузки контейнеров в полувагоны себя оправдала.

"Сейчас на Дальнем Востоке значительное количество импортных контейнеров, оттуда их платформами вывезти невозможно. (...) Такая сеть транспортно-логистических центров оптимизирует работу железной дороги, дает возможность перевозить больше грузов в полувагонах на Дальний Восток", - сказал спецпредставитель главы государства.

Левитин отметил, что технология перевозки контейнеров в полувагонах дает возможность судам не стоять на рейде.