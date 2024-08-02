Что случилось этой ночью: пятница, 2 августа

Четверо погибших в результате взрыва газа в Нижнем Тагиле, Путин встретил во "Внуково" вернувшихся после обмена россиян, над Севастополем сбита ракета AТACMS

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число жертв взрыва газа в Нижнем Тагиле увеличилось до четырех человек, 15 спасены. Поисково-спасательные работы продолжаются, к ним привлечены 550 специалистов и 74 единицы техники.

- В Москве приземлился самолет с россиянами, освобожденными в результате обмена заключенными между РФ и странами Запада. В аэропорту "Внуково" вернувшихся встретил президент России Владимир Путин, глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов. Тем временем в США прилетел самолет с освобожденными американскими гражданами.

- Экс-президент США Дональд Трамп потребовал обнародовать подробности обмена заключенными. Госдеп призвал не ждать перемен в отношениях Москвы и Вашингтона после обмена. Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель приветствовал обмен.

- Больше четырех воздушных целей сбито над Севастополем в ночь на пятницу. Часть сбитой ракеты ATACMS упала на крышу дома, пострадавших нет.

- ХАМАС призвал арабский мир на "день гнева" в пятницу, когда в Катаре пройдут похороны политического лидера движения Исмаила Хании. Йеменские хуситы пообещали военный ответ Израилю на убийство Хании. Администрация США уверена, что Иран планирует атаку на Израиль после гибели Хании, сообщает Axios. Американский президент Джо Байден заверил израильского премьера Биньямина Нетаньяху в готовности защищать Израиль от Ирана.

- Шесть украинских беспилотников уничтожено за ночь над двумя российскими регионами.