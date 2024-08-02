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Самолет с освобожденными американцами на борту приземлился в США

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Самолет, на борту которого находятся освобожденные из заключения в России американские граждане, приземлился на объединенной базе Эндрюс, расположенной в городе Кэмп-Спрингс (штат Мэриленд), сообщают американские СМИ.

Самолет с тремя освобожденными американцами на борту приземлился незадолго до полуночи по местному времени.

Среди освобожденных бывший морской пехотинец США Пол Уилан, репортер Wall Street Journal Эван Гершкович и российско-американская журналистка Алсу Курмашева.

В аэропорту их встречали президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и родственники.

Как сообщает телеканал CNN, у освобожденных будет возможность провести время со своими семьями, а затем все они отправятся рейсом в Сан-Антонио.

Там вернувшиеся на родину американцы пройдут медицинское обследование в армейском медицинском центрк Брук, сообщил CNN американский чиновник.

Американцы приземлились почти через 12 часов после вылета из Турции.

В четверг в аэропорту Анкары (Турция) состоялся обмен 26 освобожденных из тюрем РФ и стран Запада.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, 1 августа 2024 года в результате прошедшего в аэропорту города Анкары обмена на родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние.

США Эван Гершкович Пол Уилан Алсу Курмашева Джо Байден
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