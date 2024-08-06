Остин и Галлант считают нападение на базу в Ираке опасной эскалацией со стороны Ирана

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговоре с главой минобороны Израиля Йоавом Галлантом сошлись во мнении, что удар по авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке является "опасной эскалацией" ситуации на Ближнем Востоке.

"Министр Остин и министр Галлант согласились с тем, что сегодняшнее нападение боевиков, поддерживаемых Ираном, на силы США, дислоцированные на авиабазе Айн- аль-Асад в Западном Ираке, ознаменовало опасную эскалацию и продемонстрировало дестабилизирующую роль Ирана в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

Отмечается, что в разговоре с Галлантом Остин подтвердил непоколебимую поддержку США безопасности Израиля перед угрозой со стороны Ирана.

Шеф Пентагона также представил обновленную информацию о мерах по укреплению американского военного расположения в регионе в условиях роста напряженности.

Ранее сообщалось, что несколько американских военнослужащих получили ранения в результате предполагаемого ракетного обстрела авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке.

Представители министерства обороны США заявляли, что число раненых и нанесенный ущерб еще оцениваются. Тем временем агентство Associated Press сообщает, что ранения получили по меньшей мере семь военнослужащих и гражданских лиц.

Нападение произошло на фоне крайне высокой напряженности на Ближнем Востоке, связанной с убийствами на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.