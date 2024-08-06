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Совет ЕС утвердил выплату транша в 4,2 млрд евро из Фонда для Украины

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Совет ЕС утвердил первую регулярную выплату грантов и кредитов в почти 4,2 млрд евро из Фонда для Украины, сообщается в коммюнике.

"В решении, принятом сегодня, Совет делает вывод, что Украина выполнила необходимые условия и реформы, предусмотренные в украинском плане, для получения средств, которые будут выплачены из Фонда для Украины. Эти реформы охватывают государственное финансовое управление, управление государственными предприятиями, бизнес-среду, энергетику и разминирование", - говорится в документе.

В нем отмечается важность выделения этих средств как можно скорее, учитывая сложную финансовую ситуацию на Украине, которой необходимо поддерживать макрофинансовую стабильность и обеспечивать функционирование ее государственного управления.

Украинский план излагает намерения Киева относительно восстановления, реконструкции и модернизации страны и включает реформы, которые планируется провести в процессе вступления в ЕС в течение следующих четырех лет, напомнили в Брюсселе.

Фонд для Украины предусматривает до 50 млрд евро стабильного финансирования в виде грантов и кредитов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины в период с 2024 по 2027 год. Из этой суммы до 32 млрд евро ориентировочно выделено на поддержку реформ и инвестиций, изложенных в украинском плане. Выплаты обуславливаются достижением определенных показателей.

ЕС Киев Украина Евросоюз
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