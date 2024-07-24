Совет ЕС согласовал первую выплату Киеву в 4,2 млрд евро через Фонд для Украины

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Постпреды стран Евросоюза в среду одобрили первую регулярную выплату для Киева в 4,2 млрд евро из европейского Фонда для Украины, заявило венгерское председательство в Совете ЕС.

"Сегодня постпреды одобрили первый платеж (...) через Фонд для Украины, что позволяет предоставить около 4,2 млрд евро на поддержку восстановления и реконструкции на Украине", - говорится в сообщении председательства в соцсети X.

Уточняется, что теперь Совет ЕС в письменной форме утвердит соответствующее решение.

На прошлой неделе эту выплату одобрила Еврокомиссия (ЕК). В сообщении ЕК отмечалось, что после принятия Советом ЕС соответствующего постановления общий объем союзного финансирования, выделенного Украине с момента начала работы фонда в марте этого года, достигнет 12 млрд евро.

При этом в Брюсселе напоминают, что регулярные ежеквартальные выплаты в рамках Фонда для Украины зависят от выполнения Киевом "заранее согласованных требований". По информации ЕК, этот первый регулярный платеж из фонда следует за предыдущим промежуточным и предварительным финансированием и свидетельствует о быстрой реализации плана по Украине.

В документе отмечается, что реформы в стране охватывают управление государственными финансами, государственными предприятиями, деловую среду, энергетику и разминирование.

Киев получит до 50 млрд евро в виде грантов и кредитов на период 2024-2027 годов в рамках Фонда для Украины.

Совет ЕС утвердил 28 февраля пакет законодательных актов, касающихся пересмотра долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы, включая положения о создании Фонда для Украины на 50 млрд евро (17 млрд евро в виде грантов и 33 млрд евро в виде кредитов).