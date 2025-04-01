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Еврокомиссия выделяет Киеву третий транш в 3,5 млрд евро из фонда для Украины

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила во вторник о выделении очередного, третьего транша в 3,5 млрд евро в рамках фонда для Украины.

"Я приветствую решимость Украины продвигаться вперед с важными реформами, ориентированными на ЕС (...). Создание более благоприятной деловой среды и улучшение политики в области транспорта и сельского хозяйства будут способствовать восстановлению, реконструкции и продвижению Украины к членству в ЕС", - заявила еврокомиссар по политике расширения Евросоюза Марта Кос.

По ее словам, эта выплата доведет общую сумму платежей в рамках фонда для Украины до почти 20 млрд евро бюджетной поддержки.

В Брюсселе рассчитывают, что это финансирование укрепит макрофинансовую стабильность страны, поддержит ее государственное управление и продвинет важные долгосрочные реформы.

Еврокомиссия ЕС ЕК Украина
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