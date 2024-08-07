Германия сократила экспорт в Россию в июне на 3,2%, снизила импорт из РФ на 1,5%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Германия сократила экспорт в Россию в июне на 3,2% по сравнению с маем, до 554,846 млн евро. Об этом говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Импорт из РФ в позапрошлом месяце уменьшился на 1,5% до 156,524 млн евро.

Июньский экспорт в Россию был на 22,2% ниже, чем годом ранее, импорт – на 44,8%.

В январе-июне экспорт в РФ упал на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, импорт – на 58,1%.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в июне снизился относительно предыдущего месяца на 3,4%, до 127,7 млрд евро. Объем импорта увеличился на 0,3%, до 107,3 млрд евро.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза сократился на 3,4% относительно мая, а поставки в государства, не входящие в ЕС, уменьшились на 3,5%. Экспорт в США снизился на 7,7%, в Великобританию - на 0,6%, в Китай - вырос на 3,4%.

Импорт из государств ЕС в июне увеличился на 1%, из стран за пределами ЕС – уменьшился на 0,4%. Импорт из Китая сократился на 4,9%, из США – на 6,5%, а из Великобритании – вырос на 11,1%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в июне составил 20,4 млрд евро по сравнению с 25,3 млрд евро месяцем ранее.