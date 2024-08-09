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Израиль беспокоит перспектива остаться без помощи арабских стран при атаке Ирана

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Арабские страны не демонстрируют стремление помочь Израилю в отражении возможной атаки со стороны Ирана, и израильская сторона обеспокоена таким развитием событий, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источник.

"Иордания и Саудовская Аравия заявили, что не хотят превращения своего воздушного пространства в зону боев. Египет объявил, что не будет принимать участие в отражении иранской атаки. По словам высокопоставленного представителя израильских властей, который ранее помогал создавать региональную коалицию (в связи с предыдущим ударом Ирана - ИФ), такие официальные заявления вызывают беспокойство", - информирует газета.

"Он признал, что Израиль, имея дело с перспективой полномасштабной войны, действует в основном в одиночку", - передает The Washington Post.

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Источник добавил, что, хотя страны региона хотят сдержать рост ракетного потенциала Ирана, их связи с Израилем остаются хрупкими.

Газета напоминает, что непубличный альянс, в составе в том числе Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ, позволил справиться с иранским ударом ракетами и беспилотниками по Израилю в апреле. Но даже тогда арабские старались не афишировать помощь Израилю. В этот раз Израиль, как отмечает The Washington Post, находится в более изолированном положении в регионе. Убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, при одновременных переговорах с ХАМАС о перемирии, вызвало недовольство в США и арабских странах. Также существует опасения, справится ли израильское ПРО, даже при поддержке США, с массированной скоординированной атакой.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на минувшей неделе Хании в Тегеране и Фуада Шукра - старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

Израиль Иран ОАЭ Саудовская Аравия Египет Бейрут Иордания
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