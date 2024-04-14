Иорданские военные самолеты сбили десятки иранских беспилотников

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Самолеты иорданских ВВС сбили несколько десятков беспилотников, запущенных Ираном по Израилю и пролетавших через северную и центральную части Иордании, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

"Беспилотники сбиты в воздухе на иорданской стороне Иорданской долины", - отмечает издание.

Еще несколько беспилотников удалось перехватить недалеко от иракско-сирийской границы.

Ранее телеканал "аль-Арабийя" сообщил, что Тегеран предостерег Иорданию от сотрудничества с Израилем, в противном случае она станет "следующей целью" Ирана.

"Иранские военные пристально наблюдают за Иорданией во время атаки против сионистского режима (так в Иране называют израильские власти - ИФ), и, если Иордания вмешается, она станет следующей целью", - приводит телеканал слова представителя вооруженных сил Ирана.