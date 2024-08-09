Правительство Казахстана решило передать аэропорт Атырау катарской QazAir Investments

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Катарская QazAir Investments LLC может стать владельцем 100% акций оператора аэропорта Атырау - нефтяной столицы Казахстана.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление, разрешающее передачу QazAir Investments 100% акций обслуживающего аэропорт Атырау АО "АТМА - Аэропорт Атырау и перевозки". Постановление опубликовано на портале Информационно-правовой системы нормативных правовых актов Казахстана.

В рамках сделки турецкой Magdenli Yer Hizmetleri ve Tas?ma A.S. разрешено отчуждение находящихся в ее собственности 50% акций оператора аэропорта, а казахстанскому АО "Социально-предпринимательская корпорация "Атырау" - принадлежащих ему остальных 50% акций.

Подробности сделки не уточняются.

Казахстанско-турецкое совместное предприятие АО "АТМА - Аэропорт Атырау и перевозки" создано в 1993 году. Занимается обслуживанием пассажиров, обработкой почты, груза и багажа, предоставлением спецсредств для обслуживания самолетов, обеспечением аэропорта водой и сдачей в аренду помещений на территории предприятия.

Аэропорт города Атырау работает с 1979 года. Из аэропорта выполняются как внутренние, так и международные рейсы - в Турцию, Египет, Грузию, Россию, Нидерланды и некоторые другие страны.

Как сказано на сайте Катарского финансового центра (QFC), QazAir Investments LLC зарегистрирована в декабре 2023 года на территории QFC. Утвержденный акционерный капитал - $300 тысяч. Существенным участником компании является Абрахам Даниэль Данино. Руководителем компании выступает Анна Гусева.