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Китай за семь месяцев почти в восемь раз нарастил ввоз пшеницы из РФ

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Китай в январе-июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года существенно увеличил импорт пшеницы и ячменя из РФ. В то же время закупки кукурузы резко сократились.

Как сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, российской пшеницы за этот период ввезено на $48,236 млн против $6,381 млн годом ранее (рост в 7,6 раза), ячменя - на $112,478 млн против $25,075 млн (в 4,9 раза) соответственно.

В то же время импорт кукурузы упал более чем в три раза, до $20,911 млн с $64,31 млн.

Выросли закупки крупяных культур. Так, импорт гречихи увеличился почти в два раза, до $51,053 млн с $28,627 млн в январе-июле 2023 года, овса - до $31,36 млн с $15,4 млн соответственно.

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Вместе с тем Китай снизил импорт российской сои до $277,088 млн с $434,01 млн в январе-июле прошлого года. Сократились и закупки рапса - до $77,587 млн с $95,078 млн соответственно.

Как сообщалось, в настоящее время РФ может поставлять в Китай только яровую пшеницу и ячмень. Однако, как считают российские эксперты, наибольшим потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень. Россия добивается разрешения на поставки и этих культур на китайский рынок.

В декабре 2023 года специалисты РФ и Китая провели в Пекине переговоры с представителями департамента карантина животных и растений ГТУ КНР (GACC) и Бюро по контролю безопасности импортируемых и экспортируемых продуктов питания. На них российская сторона представила подробные материалы об итогах мониторинга карантинного фитосанитарного состояния мест выращивания пшеницы на территории России, организованного вместе с ведущими научными организациями.

РФ также рассчитывает на разрешение поставок рапса из всех регионов. Пока такая возможность есть только у регионов Сибири и Дальнего Востока.

Китай РФ
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