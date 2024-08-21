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Китай в I полугодии снизил импорт замороженной говядины из РФ на 20%, мяса птицы – на 19%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Китай в январе-июле 2024 года импортировал из РФ замороженной говядины на $50,15 млн, что на 20,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($62,99 млн). Об этом сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Закупки свежей или охлажденной говядины снизились на 8,8% до $2,831 млн с $3,105 млн соответственно.

Поставки мяса птицы из РФ в Китай за 7 месяцев составили $233,7 млн, что на 19,3% меньше, чем год назад (на $289,6 млн).

Россия входит в тройку крупных поставщиков этого мяса в КНР. Лидирует на китайском рынке мяса птицы Бразилия ($890,9 млн), на втором месте - Таиланд ($241,1 млн).

Кроме того, из США за 7 месяцев было поставлено мяса птицы на $167,4 млн, из Белоруссии - на $113,9 млн. Всего в январе-июле Китай закупал мясо птицы в семи странах.

Китай РФ
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