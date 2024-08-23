Минск и Пекин подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в области ИКТ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу стратегического сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий, сообщило в четверг госагентство БелТА.

"Ряд международных документов был подписан в присутствии премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко и премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяна. Так, между министерством связи и информатизации Республики Беларусь и министерством промышленности и информатизации Китайской Народной Республики подписан меморандум о взаимопонимании по вопросу стратегического сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "меморандумом предусматривается содействие сотрудничеству в цифровой трансформации, в сфере облачных технологий, искусственного интеллекта, цифровой медицины, подготовки кадров в области ИКТ и других. Планируется взаимодействие по развитию умных городов, создание совместных производств высокотехнологичной продукции, а также китайско-белорусской платформы сотрудничества в области ИКТ.

"Ожидается, что реализация меморандума придаст импульс стратегическому сотрудничеству двух стран в сфере информационно-коммуникационных технологий", - сказал министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган, которого цитирует агентство.