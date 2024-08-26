ВМС США разместили два авианосца вблизи Ирана

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Две авианосные ударные группы ВМС США на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке размещены у побережья Ирана в Оманском заливе, следует из спутниковых данных американской компании Planet Labs.

К находящемуся в регионе атомному авианосцы USS Theodore Roosevelt в конце минувшей недели присоединился USS Abraham Lincoln.

Как сообщили в Пентагоне, глава Минобороны США Ллойд Остин распорядился сохранить на Ближнем Востоке присутствие двух авианосных ударных групп американских ВМС для поддержки Израиля.

"Министр отдал распоряжение сохранить в регионе присутствие двух авианосных ударных групп в качестве поддержки Израиля", - говорилось в пресс-релизе Пентагона. Отмечалось, что Остин сообщил об этом решении в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом в воскресенье.