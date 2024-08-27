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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 12:44

Власти Курчатова намерены усилить меры безопасности из-за атак ВСУ

Власти Курчатова намерены усилить меры безопасности из-за атак ВСУ
Курская атомная электростанция
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Глава города Курчатов Игорь Корпунков заявил, что власти в настоящее время усиливают меры безопасности в городе.

"Мы будем усиливать меры безопасности города", - сообщил он журналистам во вторник.

Он отметил, что несколько раз в день объявляется ракетная опасность, в настоящее время в Курчатове повышены меры безопасности. "На сегодняшний день в городе запрещены развлекательные мероприятия, прокаты лодок, катамаранов, а также рыбалка", - отметил мэр.

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По его словам, учебный год для школьников начнется с дистанционного обучения.

Как сообщалось, во вторник гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл с визитом в город Курчатов, чтобы посетить Курскую АЭС.

Российскую сторону на встрече представляют Корпунков и директор Курской АЭС Александр Увакин.

Глава МАГАТЭ планирует обсудить с управляющими атомной станции проблему обстрелов, проанализировать шаги для обеспечения ядерной безопасности на Курской АЭС, а также намерен изучить вопрос внешнего электроснабжения объекта.

После Курской АЭС Гросси отправится в Киев, где он рассчитывает поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Курчатов
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