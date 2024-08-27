В Африке за неделю выявили почти 4 тыс. человек, заразившихся оспой обезьян

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Заболеваемость людей оспой обезьян в африканских странах растет, за последнюю неделю зафиксировано почти 4 тыс. случаев, сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.

По словам гендиректора центра Жана Касея, общее число случаев заражения с начала вспышки выросло до 22,8 тыс. Он отметил, что за последние семь дней в Африке от этого заболевания скончался 81 человек.

14 августа ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения в связи с распространением оспы обезьян в ряде стран мира.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. При лёгком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.