В Германии выявили первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Медицинские службы Германии зафиксировали первый в стране случай заражения человека новым штаммом оспы обезьян, который считается более заразным, чем прежние, сообщает во вторник Associated Press.

По данным Института вирусологии имени Роберта Коха, заболевший заразился за пределами страны.

"Институт внимательно следит за ситуацией и при необходимости даст рекомендации", - отмечает агентство.

Ранее случаи заражения новым штаммом вне Африки зафиксировали в Швеции, Пакистане и Таиланде.

14 августа Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения в связи с распространением оспы обезьян в ряде стран мира.

По данным за прошлую неделю, с начала вспышки от этого заболевания скончалось около 1 тыс. жителей Африки. Заболевание затронуло 18 из 55 африканских стран. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, общее число заражений с начала года превысило 42 тыс., из которых более 8 тыс. - подтверждены.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.