Британия планирует заключить с Германией договор об оборонном сотрудничестве

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Команда переговорщиков премьер-министра Великобритании Кира Стармера планирует потратить следующие шесть месяцев на согласование нового договора с Германией, включающего оборонное сотрудничество, сообщил офис Стармера перед его визитом в ФРГ.

"Новый договор между Великобританией и Германией станет ключевым элементом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой и будет основываться на оборонном соглашении, переговоры по которому в настоящее время ведутся между двумя странами и, как ожидается, будут завершены осенью. При этом обе стороны хотят согласовать новое партнерство в начале 2025 года", - говорится в сообщении.

Офис британского премьера отмечает, что соглашение, как ожидается, охватит также "жизненно важные области расширения сотрудничества": доступ к рынкам, важнейшие научные исследования, инновации и технологии, экологически чистая энергетика, торговля.

На встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в среду Стармер скажет, что он сосредоточен на том, чтобы "Великобритания вышла за рамки Brexit, восстановила отношения с ключевыми партнерами и улучшила жизнь трудолюбивых людей в обеих странах", говорится в релизе.